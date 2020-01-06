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Дембеле флиртует с Ливерпулем после 0:4, а Барселона уже определилась с его будущим

6 января 12:35 432 Читати українською
Дембеле флиртует с Ливерпулем после 0:4, а Барселона уже определилась с его будущим
Дембеле може покинути Барселону / MD

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не перестает раздражать боссов каталонского клуба своим поведением. В этот раз он превзошел самого себя.

22-летний вингер лайкнул собственное изображение в футболке Ливерпуля, которое было опубликовано фанатским пабликом француза в Инстаграм (117 тысяч подписчиков). Футболиста, похоже, совсем не волнует, что "красные" унизительно выбили его команду из Лиги чемпионов.

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В сети сразу заговорили о возможном трансфере Дембеле, а поклонники мерсисайдского клуба засыпали его компилментамы: "Этот парень – мирового уровня. Представьте, что Клопп может с ним сделать", "Пожалуйста, переходи к нам. Здесь ты будешь чувствовать себя как дома", "Ждем с нетерпением".

А вот испанское издание El Desmarque, ссылаясь на источники в клубе, сообщает, что Барса приняла окончательное решение продать Дембеле. Кроме Ливерпуля, на него претендуют Ювентус, Атлетико, МЮ, Манчестер Сити, Бавария, Ювентус и Челси.

В текущем сезоне Примеры Дембеле провел 5 матчей, в которых отметился одним голом. Усман продолжает восстанавливаться от травмы.

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Испания Барселона Барселона Ливерпуль Ливерпуль Усман Дембеле Усман Дембеле
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