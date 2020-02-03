Дембеле досрочно покинул тренировку из-за рецидива травмы – француз рискует надолго остаться в лазарете

Французский нападающий каталонской Барселоны Усман Дембеле может остаться без футбола на неопределенный срок.

Усман Дембеле, только накануне вернувшийся к индивидуальным тренировкам, вновь получил травму, сообщает издание AS.

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Напомним, в конце ноября 2019 года форвард Барселоны получил мышечную травму бедра правой ноги. По предварительному прогнозу врачей, для полного восстановления французу необходимо было около 10 недель, 7 из которых Усман провел в Катаре на реабилитации.

Дембеле, находясь на финальной стадии восстановления, сегодня досрочно покинул тренировку каталонцев, почувствовав дискомфорт в области подколенного сухожилия. Если медики подтвердят рецидив травмы, наставнику "сине-гранатовых" Кике Сетьену будет крайне трудно, учитывая травму Луиса Суареса и решение никого не покупать на его позицию в зимнее трансферное окно. В случае подтверждения рецидива Дембеле может пропустить несколько месяцев.

В текущем сезоне Примеры Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом. 22-летний француз присоединился к Барселоне летом 2017 года, перейдя из Боруссии Д.

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