Демба Ба, форвард Истанбул Башакшехира, и румынский рефери Себастьян Колтеску, разрешили все свои разногласия, возникшие во время матча 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и турецким клубом.

Бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе инициировал примирение между судьей и нападающим после громкого расистского скандала в Лиге чемпионов.

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"Я узнал номер Колтеску, позвонил и поддержал его. Знаю, что он вовсе не расист. Это было недоразумение. Я также поговорил с Демба Ба, это мой очень хороший друг. Я отдал результативную передачу, когда он забил свой первый гол за сборную.

Я все объяснил ему, и он понял. Затем дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба позвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян – очень хороший человек, Колтеску сказал то же самое о Дембе. Они нашли общий язык", – отметил Ндойе в комментарии Sport.ro.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Колтеску назвал ассистента главного тренера турков Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Башакшехира решил забрать свою команду с поля. Матч доиграли 9 декабря. ПСЖ разгромил турков со счетом 5:1.

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