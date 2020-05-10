Дело Вукоевича: полиция сообщила новые детали скандального задержания экс-динамовца

Полиция Загреба прокомментировала ситуацию с задержанием бывшего полузащитника киевского Динамо Огнена Вукоевича.

"Существует обоснованное подозрение, что Вукоевич находился в состоянии алкогольного опьянения поздним вечером 7 мая в Загребе. Его задержание произошло после конфликта подозреваемого с его женой, которая заявила о том, что она обеспокоена пристрастием супруга к алкоголю.

Вукоевич прокомментировал свой арест

Согласно полученным показаниям, Вукоевич пытался помешать своей жене совершить звонок в полицию, вырвав мобильный телефон из ее рук и оттолкнув ее", – цитирует заявление правоохранительных органов издание Telegram.hr.

Напомним, накануне звездный хорват был арестован после того, как пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену, а также ее сестру и мать. Огнен провел ночь в отделении, а утром был доставлен в помещение муниципальной государственной прокуратуры в Загребе для дачи показаний. Как следствие, селекционеру Динамо запрещено посещать свой дом в Тушканаце (один из районов Загреба – прим.) и приближаться к жене меньше, чем на 200 метров. Адвокат Вукоевича – Никола Мандич – отметил, что его клиент уже нашел себе другое жилье.

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