Бразилец также оставил жесткий комментарий под публикацией Лионеля Месси о ненадлежащем отношении каталонского гранда к Луису Суаресу. Ранее это сделал и Неймар.

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"К сожалению, такова реальность уже долгое время. И это подтверждается год за годом. Дело не в победах или поражениях. Дело в уважении, а они этого не знают", – написал Алвес.

Напомним, Суарес со слезами на глазах покинул Барселону, в которой провел шесть последних лет. В футболке "сине-гранатовых" он сыграл 283 матча во всех турнирах, забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами Луис завоевал 13 титулов.

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