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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд, – журналист

20:16 25 Читати українською
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд, – журналист
Криштиану Роналду / Фото Reuters

Журналист немецкого Der Spiegel Рафаэль Бушманн рассказал, что дело в отношении изнасилования Роналду американки на самом деле не закрыто.

"Дело не закрыто, а просто передано на рассмотрение в другой суд. Адвокаты Майорги не смогли доставить Роналду иск и подали заявление в федеральный суд", – написал Бушманн.

Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании

Напомним, осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

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В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, а в сентябре того же года полиция возобновила дело.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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