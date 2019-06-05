Дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд, – журналист

Журналист немецкого Der Spiegel Рафаэль Бушманн рассказал, что дело в отношении изнасилования Роналду американки на самом деле не закрыто.

"Дело не закрыто, а просто передано на рассмотрение в другой суд. Адвокаты Майорги не смогли доставить Роналду иск и подали заявление в федеральный суд", – написал Бушманн.

Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании

Напомним, осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

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В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, а в сентябре того же года полиция возобновила дело.