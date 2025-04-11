После дисквалификации игрока Ньюкасла Сандро Тонали на 10 месяцев дело со ставками футболистов в Италии получило продолжение.

Итальянских игроков Сандро Тонали и Николо Фаджиоли больше не обвиняют в ставках на футбольные матчи.

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Зато футболистам теперь инкриминируют ставки на другие виды спорта и игру в онлайн-покер на незаконных платформах, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Corriere della Sera.

Правоохранители рассказали, что в ходе расследования событий с 2021 по 2023 годы стало известно, что к похожим случаям были причастны еще 12 игроков Серии А. Схема была оформлена через ювелирный магазин и игроки получали выигрыш в виде драгоценностей, в частности элитных часов.

Под подозрение попали Алессандро Флоренци, Николо Дзаниоло, Леандро Паредес, Маттиа Перин, Анхель Ди Мария, Рауль Белланова, Жуниор Фирпо, Вестон Маккенни. Но это еще не финальный список, считают правоохранители.

Напомним, что полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали уже отбыл 10-месячную дисквалификацию, полученную из-за ставок на спорт. Игрок вернулся в футбол осенью 2024 года.

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