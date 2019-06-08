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Дело Неймара об изнасиловании: девушка потеряла сознание на допросе

13:36 8 Читати українською
Дело Неймара об изнасиловании: девушка потеряла сознание на допросе
Неймар / Reuters

Девушка, которая подала в суд на звездного форварда Неймара, потеряла сознание в полицейском участке во время допроса.

Модель Наджила Триндаде прибыла в полицейский участок в Сан-Паулу для дачи показаний, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар прибыл в полицию для дачи показаний на инвалидном кресле

Сообщается, что девушка потеряла сознание во время допроса. На фотографиях видно, что после потери сознания ее выносит на руках адвокат. Ранее появилась информация, что Неймар также прибыли в полицейский участок.

Напомним, что ранее модель Наджила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. По ее словам, 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Чуть позже появилась информация, что она изменила свои показания.

"Я сказала ему, что ничего не будет, но он не остановился", – девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании

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