"Роналду думает, что в случае хорошего выступления на чемпионате мира достигнет того, чего действительно хочет. Он стремится перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов, который расширит его послужной список и его наследие.

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На этом этапе его карьеры дело не в деньгах. Все сводится к большому желанию играть в футбол на самом высоком уровне, бить рекорды и выигрывать трофеи. И он сделал это в большем количестве стран, чем любой другой игрок в истории", – заявил Морган в интервью The Telegraph.

Напомним, именно этот журналист взял скандальное интервью у Роналду, приведшее к расторжению контракта с МЮ. 37-летний нападающий должен ждать января и возможности подписать контракт с новым клубом.

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