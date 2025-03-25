По информации Skysports, согласно условиям соглашения, Манчестер Юнайтед может получить компенсацию в размере 5 млн фунтов, если лондонцы решат отказаться от обязанности выкупить Санчо за 25 млн после окончания его аренды.

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Многое еще зависит от Михаила Мудрика, который играет на той же позиции, что и Джейдон. Его будущее в Челси остается под вопросом после временного отстранения за допинг, что также может повлиять на планы клуба по трансферной политике летом. Но, ожидается, что Челси, по-прежнему, планирует подписать Джейдона Санчо на постоянной основе летом и пополниться еще одним вингером

Несмотря на то, что первые выступления Санчо на Стэмфорд Бридж были достаточно перспективными – три ассиста в первых трех матчах Премьер-лиги, его форма недавно пошла на спад. С января он не отличался голами или результативными действиями, а его точность ударов оставляет желать лучшего. Тренер Челси Энцо Мареска в январе хвалил Санчо за его прогресс, отмечая, что он удивлен его стабильностью и выступлениями в команде.

Напомним, Санчо присоединился к Челси в августе 2024 года на правах аренды и провел за клуб во всех турнирах 29 матчей, отметившись 2 голами.

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