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Дело Манчестер Сити: CAS провел слушание о дисквалификации Зинченко и Ко

19:12 32 Читати українською
Дело Манчестер Сити: CAS провел слушание о дисквалификации Зинченко и Ко
Фото Манчестер Сити

Манчестер Сити приблизился к окончательному вердикту за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

В Лозанне состоялась видеоконференция по апелляции Манчестер Сити о нарушении правил ФФП, сообщает официальный сайт CAS.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) заслушал аргументы действующего чемпиона Англии, окончательный вердикт по этому делу будет обнародован в первой половине июля.

Напомним, из-за финансовых махинаций Манчестер Сити дисквалифицировали от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовали на 30 млн евро.

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Трансферы Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Финансовый fair-play Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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