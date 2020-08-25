Дело Магуайра переквалифицировали – защитнику Манчестер Юнайтед не грозит тюремное заключение

Харри Магуайра больше не обвиняют в нападении на полицейских в Греции и попытке дать взятку, сообщает Sky Sports.

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Его дело переквалифицировали и теперь защитника обвиняют в мелких правонарушениях: вместо тюремного заключения ему грозит штраф или в худшем случае условный срок.

Напомним, Харри Магуайр проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего вмешались правоохранители. Магуайр отказался подчиниться м его арестовали за неповиновение властям. Дело открыли в связи с оскорблением и попыткой подкупа сотрудников полиции.

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