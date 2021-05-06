"Мы заслужили эту победу. Первый тайм был тяжелым – Реал много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше все решить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления всей команде.

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В футболе можно пропустить в любой момент. Реал в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, поэтому ты всегда ходишь на пределе. Но мы все равно провели отличный матч – старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

Финал против Манчестер Сити? Спросите меня о нем за четыре дня до игры. Сейчас слишком рано думать об этом. Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет. Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, потому поедем в Стамбул за победой", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Финал ЛЧ 2020/21 Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая в Стамбуле. Интересно, что Тухель завоевал путевку в финал второй сезон подряд – в 2020-м его ПСЖ проиграл Баварии (0:1).

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