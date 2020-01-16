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Дело Дыминского, которого подозревают в смертельном ДТП, передали в СБУ

16 января 14:25 256 Читати українською
Дело Дыминского, которого подозревают в смертельном ДТП, передали в СБУ
Петр Дыминский / фото из открытых источников

Дело президента Карпат Петра Дыминского передали к рассмотрению Службе безопасности Украины.

Согласно материалам, 6 декабря 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела, сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ. До этого расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области. Причины изменения подследственности не указаны.

Добавим, на данный момент Дыминский находится в розыске, к нему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 августа 2017 автомобиль, которым якобы руководил Дыминский попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Вину за аварию взял на себя охранник президента Карпат. Через несколько дней после инцидента Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.

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Карпаты Карпаты Петр Дыминский
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