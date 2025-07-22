Арсенал и Спортинг практически согласовали трансфер Виктора Дьёкереша, информирует The Athletic. Сообщается, что стороны уже договорились о сумме трансфера – 63,5 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.

Арсенал и Спортинг не могут согласовать выплату бонусов за Дьокереша – известны требования португальцев

Согласно источнику, необходимо доработать дополнения и решить последние штрихи. Договоренность неизбежна.

Сам Дьёкереш хочет продолжить карьеру только в Арсенале. "Канониры" уже подготовили шведу пятилетний контракт. Ранее Спортинг отказывался отпускать игрока в Лондон менее чем за 70 млн евро.

"Тренер поседел из-за меня": Дёкереш – о 109 голах, шок после ухода Аморима, слабое место и будущий трансфер