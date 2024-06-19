"В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия заставили их обороняться глубоко.

Драматическая победа с автоголом, VAR и 90+2 в видеообзоре матча Португалия – Чехия – 2:1

Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед. Мы победили, потому что продемонстрировали стойкость, желание и веру

У нас было 13 угловых, у Чехии – 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4. И мне понравился наш характер, понравилась стойкость. Атмосфера была потрясающей, наши фанаты не заслуживали поражения", – цитирует Мартинеса Record.

Напомним, что Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1. В следующем туре подопечные Мартинеса сыграют с Турцией.

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