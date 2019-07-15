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Делф присоединился к Эвертону еще до объявления трансфера, – Sky Sports

15 июля 22:57 56 Читати українською
Делф присоединился к Эвертону еще до объявления трансфера, – Sky Sports
Фабиан Делф / Фото MailSport

Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф уже тренируется с новой командой.

Фабиан Делф прибыл в Швейцарию, где проводит предсезонные сборы Эвертон, сообщает Sky Sports.

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Несмотря на информацию СМИ о потенциальном перехода 29-летнего защитника в лагерь "ирисок" – стороны не объявляли официально о трансфере игрока.

Ожидается, что Манчестер Сити получит 11 млн евро компенсации за англичанина.

В прошлом сезоне АПЛ Делф провел лишь 11 матчей, в которых отметился ассистом.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Фабиан Делф Фабиан Делф Эвертон Эвертон Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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