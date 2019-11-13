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Делф покинул расположение сборной Англии

10:57 32 Читати українською
Делф покинул расположение сборной Англии
Фабиан Делф / Reuters

Полузащитник Эвертона Фабиан Делф не поможет сборной Англии в ближайших матчах отбора к Евро-2020.

 

Фабиан Делф покинул расположение сборной Англии из-за проблем с мышцей бедра, информирует Daily Mail.

Футболистам сборной Англии запрещено общаться с журналистами

Кроме игрока Эвертона команду покинули Росс Баркли и Том Хитон также из-за повреждений. Ранее расположение "трех львов" покинул Стерлинг из-за конфликта с Джо Гомесом.

Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Напомним, сборная Англии проведет матч против Черногории 14 ноября и со сборной Косово 17-го числа.

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Евро-2020 Фабиан Делф Фабиан Делф Англия Англия Англия - Черногория
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