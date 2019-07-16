toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Делф официально стал игроком Эвертона

00:50 18 Читати українською
Делф официально стал игроком Эвертона
Фабиан Делф / Фото ФК Эвертон

Фабиан Делф отныне будет защищать цвета Эвертона.

Эвертон усилился защитником Манчестер Сити Фабиан Делф, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Сити вернул Анхелинью – он будет конкурентом Зинченко

Соглашение между 29-летним англичанином и "ирисками" рассчитано до июня 2022 года. По информации СМИ, "горожане" получили за своего защитника 11 млн евро.

Стоит отметить, что Фабиан был конкурентом Александра Зинченко в Манчестер Сити на позиции левого защитника.

29-летний англичанин присоединился к действующему чемпиону Англии в 2015-м, перейдя с Астон Виллы.

В прошлом сезоне АПЛ Делф провел лишь 11 матчей, в которых отметился ассистом.

Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українця

blog_ava
FaceApp для сборной Украины: как будут выглядеть Ярмоленко, Зинченко, Шевченко и Ко в старости
15 июля
782
Теги
Англия Трансферы Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Чемпионата Англии Фабиан Делф Фабиан Делф Эвертон Эвертон Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
57
мин
Сабуртало
20:30
Шериф
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук