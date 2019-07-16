Делф официально стал игроком Эвертона

Фабиан Делф отныне будет защищать цвета Эвертона.

Эвертон усилился защитником Манчестер Сити Фабиан Делф, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение между 29-летним англичанином и "ирисками" рассчитано до июня 2022 года. По информации СМИ, "горожане" получили за своего защитника 11 млн евро.

Стоит отметить, что Фабиан был конкурентом Александра Зинченко в Манчестер Сити на позиции левого защитника.

29-летний англичанин присоединился к действующему чемпиону Англии в 2015-м, перейдя с Астон Виллы.

В прошлом сезоне АПЛ Делф провел лишь 11 матчей, в которых отметился ассистом.

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