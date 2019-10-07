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Делф не поможет сборной Англии в октябрьских матчах отбора к Евро-2020

18:25 11 Читати українською
Делф не поможет сборной Англии в октябрьских матчах отбора к Евро-2020
Фабиан Делф / Reuters

Полузащитник ливерпульского Эвертона Фабиан Делф не сыграет за сборную Англии в ближайших поединках квалификации к чемпионату Европы-2020.

 

Опытный хавбек получил повреждение в 8-м туре АПЛ, сообщает официальный твиттер национальной команды.

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Делф травмировался в матче с Эвертоном (0:1) в субботу. Обследование выявило у него травму бедра. Поэтому Делф не сыграет против сборной Чехии (11 октября) и сборной Болгарии (14 октября). Тренерский штаб сборной решил не вызывать нового игрока вместо него.

К слову, "Три льва" лидируют в группе A отбора к Евро-2020. Сентябрьские матчи английской сборной Фабиан Делф тоже пропустил.

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Теги
Евро-2020 Болгария - Англия Фабиан Делф Фабиан Делф Эвертон Эвертон Англия Англия Чехия - Англия
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