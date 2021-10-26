Деле Алли "засветился" со звездой гламурного реалити-шоу – хавбеку Тоттенхэма приписывали роман с дочерью Гвардиолы
06:00 - Читати українською
Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли меняет девушек чаще, чем забивает голы.
На этот раз звезду "шпор" сфотографировали в компании 25-летней Николь Берри, информирует The Sun.
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Канадка является героиней гламурного реалити-шоу "Сделано в Челси". Алли и его спутница отдыхали в лондонском ресторане Sexy Fish. В компании также был защитник Челси Бен Чилвелл со своей девушкой.
Напомним, Алли приписывали отношения с дочерью Хосепа Гвардиолы – Марией. Пресса даже фотографировала их во время поцелуя, однако оба роман опровергали.
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