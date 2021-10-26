На этот раз звезду "шпор" сфотографировали в компании 25-летней Николь Берри, информирует The Sun.

Ванда Нара поставила точку в измене Икарди – пара готовила документы на развод

Канадка является героиней гламурного реалити-шоу "Сделано в Челси". Алли и его спутница отдыхали в лондонском ресторане Sexy Fish. В компании также был защитник Челси Бен Чилвелл со своей девушкой.

Напомним, Алли приписывали отношения с дочерью Хосепа Гвардиолы – Марией. Пресса даже фотографировала их во время поцелуя, однако оба роман опровергали.

Сексуальная звезда мужских журналов стала новой ведущей на ТК Футбол – она соблазнила голкипера Шахтера