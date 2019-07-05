Деле Алли потерял сознание прямо на пляже от "алкогольного" удара в голову

Хавбек Тоттенхэма Деле Алли не слишком строго соблюдает режим во время своего отпуска.

Англичанина нашли сильно "уставшим" посреди пляжа в Греции.

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Оказалось, что он не справился с количеством алкоголя, который он употребил на вечеринке, посвященной дню рождения своей подруги – Руби Мэй. Алли смиренно заснул на песочке и смог встать на ноги только с поддержкой курортного персонала.

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Подобные неприятности не мешают 23-летнему полузащитнику играть на высоком уровне – в прошлом сезоне он вместе с Тоттенхэмом занял четвертое место АПЛ, а также добрался до финала Лиги чемпионов.