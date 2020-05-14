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Деле Алли подвергся вооруженному нападению в собственном доме – хавбек получил удар в лицо и потерял драгоценности

00:15 9 Читати українською
Деле Алли подвергся вооруженному нападению в собственном доме – хавбек получил удар в лицо и потерял драгоценности
Деле Алли / Pa Photos

В дом полузащитника лондонского Тоттенхэма Деле Алли накануне ворвались вооруженные грабители и совершили ряд преступлений.

Двое неизвестных в масках, вооруженные ножами, напали на дом 24-летнего хавбека в ночь на среду, сообщает The Sun.

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Инцидент произошел, когда Деле Алли отдыхал вместе с друзьями за игрой в бильярд. Грабители ударили полузащитника и одного из его друзей в лицо, а затем заставили Алли отдать 2 пары часов и драгоценности его подруги Руби Мэй. К счастью, травмы оказались несерьезными и пострадавшим не понадобилась госпитализация.

Полиция уже расследует нападение, но по горячим следам поймать преступников правоохранители не сумели.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Деле Алли Деле Алли
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