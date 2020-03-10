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Деле Алли назвал рецепт успеха Тоттенхэма в ответном матче с РБ Лейпциг

00:27 7 Читати українською
Деле Алли назвал рецепт успеха Тоттенхэма в ответном матче с РБ Лейпциг
Деле Алли / Фото из открытых источников

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли поделился ожиданиями от поединка против РБ Лейпциг.

 

"Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды нужно проявить себя, чтобы изменить ход противостояния. Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата.

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Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты. Мы бывали и в худших ситуациях, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя. Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно нужно продолжать драться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее.

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Я был рассержен, когда уходил с поля на замену в первом матче. Спросите любого моего футбольного тренера, я никогда не любил садиться на скамейку. Как игрок ты хочешь помогать команде, а в той встрече я сыграл не лучшим образом. Иногда разочарование и эмоции берут верх. Это говорит о том, что мне не все равно", – цитирует Алли официальный сайт УЕФА.

Напомним, завтра, 10 марта, Тоттенхэм на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с РБ Лейпциг. Начало матча в 22:00. Первая встреча между командами закончилась минимальной победой немцев 1:0.

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