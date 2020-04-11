Деле Алли "феерично" отпраздновал день рождения на карантине – печальные фото звезды Тоттенхема

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли был вынужден самостоятельно придумывать развлечения в изоляции.

Алли в своем Instagram поделился фотографиями с праздника, который пришелся на период карантина.

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Игрок сборной Англии весь день пытался найти себе хоть какое-то занятие в доме. Кулинария, игра в твистер и даже сидение за столом не утешили Алли, поэтому его лицо оставалось очень сдержанным. "День рождения в изоляции", – коротко подписал фотографию 24-летний именинник.

Напомним, Алли, как и все игроки АПЛ, уже больше месяца находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

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