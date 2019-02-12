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Делани: Тоттенхэм похож на нас, но игроки Боруссии Д уверены в себе

12 февраля 23:31 34 Читати українською
Делани: Тоттенхэм похож на нас, но игроки Боруссии Д уверены в себе
Томас Делани / Фото: соцсети

Датский хавбек Боруссии Д Томас Делани поделился ожиданиями от матча против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы относимся к Тоттенхэму с большим уважением. Мы знаем его сильные стороны. Эта команда похожа на нас, она любит быстро направить мяч в атаку.

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Возможно, в плане развития эта команда находится на более продвинутой стадии, чем мы. Футболисты "шпор" вместе играют годами, но мы уверены в себе.

Ни о какой мести речь не идет. Мы настроены оптимистично и хотим пройти в следующий раунд", – цитирует Делани официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится завтра, 13 февраля. Начало матча – в 22:00.

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Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

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0 : 0
Боруссия Дортмунд
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