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Дель Пьеро выбрал для Ювентуса нового капитана – легенда туринцев проигнорировал итальянцев

00:20 28 Читати українською
Дель Пьеро выбрал для Ювентуса нового капитана – легенда туринцев проигнорировал итальянцев
Алессандро Дель Пьеро / фото из соцсетей

Бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро считает, что форвард Пауло Дибала заслуживает в будущем получить капитанскую повязку.

"Дибала уже надевал капитанскую повязку. Если это произошло, это потому, что Ювентус считает его достойным этого. Насколько я знаю его, Пауло сильно вырос как в повседневной жизни, так и на поле.

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Реакция на случившееся летом, дает понять, насколько он зрелый как личность. Я считаю, что сейчас Дибала является совершенным футболистом", – цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, прошлым летом аргентинец был близок к смене клубной прописки. Однако Пауло сумел стать важным игроком в схемах Маурицио Сарри, в 24 матчах Серии А записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия
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