Дель Пьеро выбрал для Ювентуса нового капитана – легенда туринцев проигнорировал итальянцев

Бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро считает, что форвард Пауло Дибала заслуживает в будущем получить капитанскую повязку.

"Дибала уже надевал капитанскую повязку. Если это произошло, это потому, что Ювентус считает его достойным этого. Насколько я знаю его, Пауло сильно вырос как в повседневной жизни, так и на поле.

Дибала объяснил, за что аргентинцы недолюбливают Роналду – причина не в Месси

Реакция на случившееся летом, дает понять, насколько он зрелый как личность. Я считаю, что сейчас Дибала является совершенным футболистом", – цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, прошлым летом аргентинец был близок к смене клубной прописки. Однако Пауло сумел стать важным игроком в схемах Маурицио Сарри, в 24 матчах Серии А записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка