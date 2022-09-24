Алессандро Дель Пьеро не очень качественно справился с ролью телевизионного эксперта.

Легенду Ювентуса пригласили на Canal 4 проанализировать матч Лиги наций между Италией и Англией.

Зинченко стал жертвой телевизионного курьеза – травмированный хавбек одновременно "играл" и смотрел матч сборной Украины

В перерыве Дель Пьеро принялся хвалить левый фланг "Трех львов", в частности, отметил Шона Райта-Филлипса. "Пинтуриккьо" почему-то забыл, что экс-хавбек Ман Сити и Челси еще в 2017-м завершил карьеру, а в сборную не вызывался с 2010-го. Вероятно, чемпион мира 2006 года перепутал Райта-Филлипса со Стерлингом или Сакой, которые вчера бегали на левом фланге англичан.

Напомним, сам Дель Пьеро повесил бутсы на гвоздь в 2015-м, сейчас ему 47 лет.

Англия вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии – "три льва" до сих пор не выиграли ни одного матча