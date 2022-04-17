Накануне итальянец прибыл в Турин вместе с юными футболистами из своей академии в Лос-Анджелесе. В программе было посещение матча Ювентуса против Болоньи в рамках 33-го тура Серии А.

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Естественно, для Дель Пьеро устроили особенный прием. Диктор Альянц Стедиум сообщил о присутствии легенды, а трибуны разразились бурными аплодисментами. В то же время Ювентус порадовать не смог, едва спасшись от поражения.

Стоит отметить, что прошло почти 10 лет, как Алессандро Дель Пьеро в последний раз был на матче своего бывшего клуба. В то же время предыдущее посещение стадиона Юве датировано 2017-м, когда чемпион мира играл здесь в благотворительном матче против команды итальянских певцов.