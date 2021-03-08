Бывший форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро оценил решение Андреа Пирло в матче 26-го тура Серии А против Лацио.

"Я не ожидал такой реакции Ювентуса на пропущенный гол, потому что туринцы сильно устали в течение последних нескольких недель.

Пирло объяснил отсутствие Роналду в матче против Лацио – впереди решающая игра Ювентуса в Лиге чемпионов

Оставить Роналду на скамейке запасных? Это было разумное решение со стороны как Пирло, так и самого Криштиану. Ювентус победил без шестерых игроков стартового состава. Они отдохнули и готовы играть в следующем поединке.

Лацио прекрасно начал, но Ювентус достойно ответил. Они были последовательными, и это отличные новости, учитывая следующую игру против Порту", – приводит слова Дель Пьеро Football-Italia.

Отметим, что Ювентус уверенно обыграл Лацио (3:1) и остался на третьей строчке в чемпионате Италии.

Ювентус обыграл Лацио и приблизился к лидерам Серии А: Пирло не наказали за дерзкие эксперименты, а герой – Мората