Знаменитый 45-летний итальянский нападающий попал в госпиталь из-за проблем с почками.

Вечером 17 мая Дель Пьеро оказался в больнице Лос-Анджелеса из-за боли в почках. Как оказалось, причиной проблем 45-летнего итальянца стал банальный камень.

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"Я до сих пор не могу поверить, как маленькая 3-миллиметровая вещь может создать такие проблемы", – написал нападающий в Instagram.

Многочисленные поклонники в соцсетях уже пожелали знаменитому форварду скорейшего выздоровления.

Напомним, Дель Пьеро выступал за Ювентус с 1993 по 2012 год. Стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году, перед тем поиграв за Сидней и индийский Дели.

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