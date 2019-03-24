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Дель Пьеро оценил штрафные в исполнении Роналду

15:07 65 Читати українською
Дель Пьеро оценил штрафные в исполнении Роналду

Экс-форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро прокомментировал умение Криштиану Роналду выполнять штрафные удары.

"Роналду хорош во многих вещах, и, возможно, я уже так много не тренируюсь. Шучу! Роналду очень хорошо выполняет штрафные и имеет невероятный рекорд. Рад этому факту.

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Сейчас он может заставлять радоваться фанатов Ювентуса и надеюсь, что Криштиану еще реализует много штрафных, и не только их, как он делал это раньше", – сказал Дель Пьеро Marca.

Алессандро Дель Пьеро в течение своей игровой карьеры запомнился как мастер исполнения штрафных ударов. "Пинтуриккйо" выступал в составе Юве с 1993 по 2012 годы.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро Ювентус Ювентус
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