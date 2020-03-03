Дель Пьеро эпично опозорился, назвав легендарного украинца россиянином

Бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого считает лучшими российскими футболистами.

Легендарный итальянец дал интервью российскому изданию Sport24, где ему пришлось продемонстрировать знания тамошнего футбола.

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Правда, Дель Пьеро эпично оконфузился, включив в свою тройку двух игроков, которые не были руссиянами. Речь идет о белорусе Сергее Алейникове и украинце Александре Заварове, которые в свое время играли за Ювентус. И даже с россиянином – Андреем Аршавиным – у Алессандро получилось не совсем гладко.

"Алейников. А еще – Саша Заваров. Ведь они играли за Юве, это исторические для клуба имена, я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком.

Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в Челси? Аршавин! А, он из Арсенала, извините", – сказал Дель Пьеро.

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