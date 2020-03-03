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Дель Пьеро эпично опозорился, назвав легендарного украинца россиянином

15:25 155 Читати українською
Дель Пьеро эпично опозорился, назвав легендарного украинца россиянином
Александр Заваров / фото из соцсетей

Бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого считает лучшими российскими футболистами.

Легендарный итальянец дал интервью российскому изданию Sport24, где ему пришлось продемонстрировать знания тамошнего футбола.

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Правда, Дель Пьеро эпично оконфузился, включив в свою тройку двух игроков, которые не были руссиянами. Речь идет о белорусе Сергее Алейникове и украинце Александре Заварове, которые в свое время играли за Ювентус. И даже с россиянином – Андреем Аршавиным – у Алессандро получилось не совсем гладко.

"Алейников. А еще – Саша Заваров. Ведь они играли за Юве, это исторические для клуба имена, я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком.

Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в Челси? Аршавин! А, он из Арсенала, извините", – сказал Дель Пьеро.

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Ювентус Ювентус Александр Заваров Мир Андрей Аршавин Андрей Аршавин Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
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