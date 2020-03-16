Дель Пьеро дал совет Сарри по эффективному использованию Дибалы

Легенда Ювентуса Алессандро Дель Пьеро не видит Пауло Дибалу на позиции ценрального нападающего туринцев.

"Он должен играть у ворот соперника, но я совсем не вижу его в роли центрфорварда. Даже если он способен создавать свободное пространство для партнеров.

Дель Пьеро эпично опозорился, назвав легендарного украинца русским

По моему мнению, он идеально подходит для того, чтобы связывать полузащиту и атаку", – цитирует Дель Пьеро Football-italia.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами. После 26-ти туров чемпионата Италии Ювентус лидирует, опережая Лацио на одно очко.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів