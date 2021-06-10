"Думаю, Роналду перешел на тот этап своей карьеры, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциала, который все еще высок.

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Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе", – цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

Напомним, действующий контракт 36-летнего португальца с Юве рассчитан до лета 2022-го. На должность наставника туринцев вернулся Массимилиано Аллегри, который, по слухам, имел не слишком теплые отношения с Криштиану.

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