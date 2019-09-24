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Дель Боске выбрал между Неймаром и Мбаппе – специалист отметил глупые выходки бразильца

19:09 54 Читати українською
Дель Боске выбрал между Неймаром и Мбаппе – специалист отметил глупые выходки бразильца
Неймар и Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Легендарный наставник сборной Испании Висенте дель Боске поделился впечатлениями от звездных форвардов ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

"Между Неймаром и Мбаппе сейчас я выберу бразильца. Мне нравится его работа с мячом.

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Он делает много глупостей, его сложно назвать для кого-то примером, но как игрок – он потрясающий.

У Мбаппе есть качества, чтобы стать преемником Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но ему еще есть куда расти", – сказал Дель Боске для Cadena SER.

Напомним, Неймар провел лишь 2 поединка в нынешнем сезоне Ла Лиги и встретился со шквалом критики в свой адрес. Бразилец разгневал фанатов своим желанием покинуть Париж.

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Теги
Испания Висенте дель Боске Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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