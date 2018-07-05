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Дель Боске назвал игру сборной России на ЧМ-2018 антифутболом

12:25 51 Читати українською
Дель Боске назвал игру сборной России на ЧМ-2018 антифутболом
Висенте дель Боске / La Voz de Galicia

Висенте дель Боске, который привел сборную Испании к триумфам на ЧМ-2010 и Евро-2012, поделился впечатлениями от игры "Фурии рохи" на чемпионате мира-2018 и раскритиковал стиль российской сборной.

"Сказать, что Испания провела хороший турнир невозможно, но и не стоит преувеличивать, насколько все плохо. Не надо быть жестокими по отношению к команде, ведь были и положительные моменты. Слышал мнение, что Испания на ЧМ-2018 якобы опозорилась. Это, считаю, слишком громкие слова. Наша сборная выступила хуже ожиданий, но не опозорилась.

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В матче с россиянами Испания доминировала на протяжении всего матча. Мы не забили, поскольку не смогли преодолеть многослойную оборону. Испанские игроки были уверены, что в любое время смогут забить. В итоге антифубол одолел сборную Испании", – рассказал дель Боске в комментарии Marca.

Поделился именитый специалист и мыслями о работе своего бывшего подопечного в мадридском Реале Фернандо Йерро, который руководил "Фурией Роха" на Мундиале.

"К Фернандо Йерро относятся слишком жестко. Он руководил командой лишь в четырех поединках и отлично отработал внутри федерации. Он, все же, в какой-то момент ошибся, но, например, в матче с Португалией национальная команда выглядела просто прекрасно", – добавил экс тренер испанской сборной.

Отметим, что сборная Испании на ЧМ-2018 вылетела на стадии 1/8 финала, уступив сборной России в серии пенальти.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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