"Он ничего не знает ни о тренировках, ни о тактике. Он болван. Висенте дель Боске не предоставляют работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске – это самая большая ложь, которую я видел в своей жизни.

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Фигу пришел в Реал и стал близким другом Рауля. Эти двое и Йерро руководили командой. Бедный Висенте, вообще ничего не смог строить. Говорят, что теперь он собирается пойти в сборную? Им еще и дель Боске не хватает?" – цитирует Marca очередную серию записей Переса из 2006 года.

Добавим, что дель Боске возглавлял Реал с 1999 по 2003 годы, выиграв два чемпионата и две Лиги чемпионов. Позже "лесник" работал со сборной Испании, которую приводил к победам на Евро-2012 и ЧМ-2010.

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