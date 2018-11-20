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Деку признался, кого считает сильнее Месси и Роналду

21 ноября 06:00 4 Читати українською
Деку признался, кого считает сильнее Месси и Роналду
Деку / фото из соцсетей

Экс-полузащитник Порту, Барселоны и Челси Деку признался, кого считает лучшим футболистом в истории.

"С самого начала было ясно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду являются величайшими футболистами. Тем более что никто не думал, что они смогут играть столько на таком уровне.

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Но тот, кто произвел на меня впечатление, хотя и не был столь решительным, был Роналдинью. Для меня он всегда будет лучшим", – цитирует Деку AS.

Роналдинью известный по выступлениям за ПСЖ, Барселону, Милан и другие клубы. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча".

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Деку Мир Роналдиньо Роналдиньо
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