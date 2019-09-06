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Деку оценил трансфер Фернандо в лиссабонский Спортинг

15:37 40 Читати українською
Деку оценил трансфер Фернандо в лиссабонский Спортинг
Фернандо / A Bola

Бывший игрок сборной Португалии и Барселоны прокомментировал переход вингера Шахтера Фернандо в Спортинг на правах аренды.

"Фернандо – талантливый игрок, который после непродолжительного выступления за Палмейрас перебрался в Шахтер и попал в условия сложной адаптации.

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Думаю, для него отличное и принципиально важное решение переехать именно в Португалию, где любому молодому бразильскому игроку легче. В Португалии им проще адаптироваться, чем в любой другой стране", – поделился Деку в комментарии O Jogo.

Напомним, Фернандо перешел в лиссабонский Спортинг на правах аренды без опции выкупа.

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Португалия Деку Трансферы Трансферы Шахтера Педро Фернандо Педро Фернандо Шахтер Шахтер Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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