Деку оценил трансфер Фернандо в лиссабонский Спортинг

Бывший игрок сборной Португалии и Барселоны прокомментировал переход вингера Шахтера Фернандо в Спортинг на правах аренды.

"Фернандо – талантливый игрок, который после непродолжительного выступления за Палмейрас перебрался в Шахтер и попал в условия сложной адаптации.

Шахтер подтвердил аренду Фернандо в Спортинг

Думаю, для него отличное и принципиально важное решение переехать именно в Португалию, где любому молодому бразильскому игроку легче. В Португалии им проще адаптироваться, чем в любой другой стране", – поделился Деку в комментарии O Jogo.

Напомним, Фернандо перешел в лиссабонский Спортинг на правах аренды без опции выкупа.

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