Деку назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник Барселоны и Челси Деку поделился мыслями относительно текущего розыгрыша ЛЧ.

"Барселона и Ювентус – это команды с Месси и Роналду в своих складах. У Барсы есть Лео, и если команда в порядке, она фаворит и способна претендовать на любой трофей.

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Ювентус уже получил много побед вместе с Криштиану. Мне также нравится Ливерпуль с Салахом. Баварию я особо не видел, но это большой клуб. И Реал, конечно.

Я никого не исключаю, но думаю, что Ювентус и Барселона – главные фавориты. То же самое, правда, говорили и год назад, а в итоге победил Реал, поэтому мы должны относиться к нему с большим уважением", – цитирует Деку издание El Mundo Deportivo.

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