Последние несколько недель были достаточно непростыми в жизни 29-летнего футболиста. Он попал под беспощадную критику из-за связей с австрийским крайним правым политиком.

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В конце концов Хинтереггер решил покончить с футболом, сообщает sportbuzzer. Австриец сообщил об этом руководству и главному тренеру Айнтрахта, и клуб приостановил действие контракта, рассчитанного еще на два сезона.

Заметим, что за 3,5 года Хинтереггер стал одним из лидеров Айнтрахта, не раз выводил команду с капитанской повязкой. По итогам прошлого сезона помог "орлам" выиграть Лигу Европы.

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