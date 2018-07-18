Донецкий Олимпик подписал контракт с нападающим Максимом Дегтяревым.

Экс-нападающий ФК Полтава Максим Дегтярев стал игроком Олимпика, информирует сайт донецкого клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.

Напомним, Дегтярев был на просмотре в Динамо и ездил с киевлянами на сбор в Австрии, однако не подошел Александру Хацкевичу.

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