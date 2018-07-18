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Дегтярев стал игроком Олимпика

06:30 6 Читати українською
Дегтярев стал игроком Олимпика
Максим Дегтярев / Фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик подписал контракт с нападающим Максимом Дегтяревым.

Экс-нападающий ФК Полтава Максим Дегтярев стал игроком Олимпика, информирует сайт донецкого клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.

Напомним, Дегтярев был на просмотре в Динамо и ездил с киевлянами на сбор в Австрии, однако не подошел Александру Хацкевичу.

Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018

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Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олимпик Олимпик Трансферы
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