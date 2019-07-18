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Дегтярев стал игроком Десны

12:26 67 Читати українською
Дегтярев стал игроком Десны
Максим Дегтярев / Фото ФК Олимпик

Нападающий Максим Дегтярев сменил Олимпик на Десну.

Черниговский клуб на своем официальном сайте обьявил о подписании 26-летнего форварда.

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Никаких деталей сделки не сообщается. В прошлом сезоне новичок "северян" провел 30 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Благодаря таким результатам Дегтярев стал лучшим бомбардиром Олимпика.

Напомним, дончане были конкурентами Десны в нижней шестерке УПЛ 2018/19.

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