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Дегтярев рассказал об интересе к нему со стороны нескольких клубов УПЛ – у форварда действующий контракт с Олимпиком

7 июля 23:47 19 Читати українською
Дегтярев рассказал об интересе к нему со стороны нескольких клубов УПЛ – у форварда действующий контракт с Олимпиком
Максим Дегтярев / Фото ФК Олимпик

Нападающий Олимпика Максим Дегтярев еще не определился со своим будущим.

"Трудно что-то сказать по моей ситуации. Сейчас веду переговоры с Олимпиком. У меня еще остался год контракта с донецким клубом. То есть, теоретически могу остаться, но пока ничего неизвестно о моем будущем.

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Да, это правда, что мной интересуются клубы Премьер-лиги. Даже не один клуб. С представителями некоторых команд я уже общался. Но конкретики еще нет. Все находится на стадии переговоров", – рассказал Дегтярев в комментарии Footboom.

Напомним, ранее Олимпик опубликовал новость об уходе 26-летнего нападающего, однако впоследствии удалил ее.

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