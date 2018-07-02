Дегтярев: Лечу с Динамо на сбор в Австрию, после него будут принимать решение о моем будущем

Экс-нападающий Полтавы Максим Дегтярев, который сейчас на просмотре в киевском Динамо, рассказал о пребывании в расположении "бело-синих".

"Хацкевич сказал, что я лечу с командой на сбор в Австрию, после которого по мне и будет приниматься решение.

Экс-тренер Полтавы: Дегтярев способен решить проблему с забивными форвардами в Динамо

Александр Николаевич объяснил, что поскольку предстоящий сбор больше игровой, то по его ходу можно будет увидеть и оценить мои действия как в матчах, так и в тренировочном процессе. Сказал, что всё будет зависеть от этого. Конечно же, тренер пожелал мне удачи и сказал, что всё в моих руках.

Конкуренция – это хорошо для каждого футболиста, она должна быть. И чем выше конкуренция, тем лучше для каждого из нападающих, только так будет футболист расти во всех смыслах и тем самым помогать команде. Без конкуренции футболист стоит на месте. Так что наличие конкуренции – это хорошо для меня", – рассказал потенциальный новичок Динамо dynamo.kiev.ua

Динамо отказало Трабзонспору по трансферу Шапаренко и Шепелева