В январе Дефо прекратил сотрудничество с шотландским Рейнджерс, но не решился завершить карьеру.

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Форвард подписал контракт с Сандерлендом, за который уже выступал с 2017-го по 2019 год. Контракт рассчитан до конца сезона. "Черные коты" выступают в Лиге 1 и ведут борьбу за выход в Чемпионшип.

Дефо провел длинную и яркую карьеру в АПЛ, где выступал за ряд клубов. 162 гола позволяют англичанину находиться в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю элитного дивизиона чемпионата Англии.

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