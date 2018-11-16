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Дефо получил орден Британской империи и посвятил награду маленькому мальчику, который умер от рака

19:16 45 Читати українською
Дефо получил орден Британской империи и посвятил награду маленькому мальчику, который умер от рака
Брэдли Лоури и Джермейн Дефо / фото: Sky Sports

Нападник Борнмута Джермейн Дефо нагороджений орденом Британської імперії за діяльність благодійного фонду футболіста, який допомагає дітям Великобританії, які хворіють або не мають домівки.

Дефо посвятил свою награду умершему от рака 6-летнему болельщику Сандерленда Брэдли Лоури.

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"Я бы хотел посвятить этот удивительный день, эту награду моему маленькому другу Брэдли. Все знают, что у меня были особые отношения с ним.

Никогда не ждешь такой награды, а эта история до сих пор делает мне больно. У меня остались хорошие воспоминания о Брэдли. Получая эту награду, я чувствую себя немного лучше", – цитирует Дефо Sky Sports.

"Ты в Божьих руках и навсегда в моем сердце. Спи крепко, малыш". Джермейн Дефо противостоит смерти, которая отобрала у него шесть очень близких людей

Теги
Англия Джермейн Дефо Джермейн Дефо Бредли Лоури
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