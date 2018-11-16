Дефо получил орден Британской империи и посвятил награду маленькому мальчику, который умер от рака

Нападник Борнмута Джермейн Дефо нагороджений орденом Британської імперії за діяльність благодійного фонду футболіста, який допомагає дітям Великобританії, які хворіють або не мають домівки.

Дефо посвятил свою награду умершему от рака 6-летнему болельщику Сандерленда Брэдли Лоури.

Хау опередил Гвардиолу и Сарри в борьбе за награду лучшему тренеру октября в АПЛ

"Я бы хотел посвятить этот удивительный день, эту награду моему маленькому другу Брэдли. Все знают, что у меня были особые отношения с ним.

Никогда не ждешь такой награды, а эта история до сих пор делает мне больно. У меня остались хорошие воспоминания о Брэдли. Получая эту награду, я чувствую себя немного лучше", – цитирует Дефо Sky Sports.

"Ты в Божьих руках и навсегда в моем сердце. Спи крепко, малыш". Джермейн Дефо противостоит смерти, которая отобрала у него шесть очень близких людей