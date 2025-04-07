Игорь Дедышин возвращается в большой футбол – опытный функционер должен получить новую роль в структуре Украинской ассоциации футбола, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, В ближайшие дни бывший генеральный директор Руха приступит к исполнению обязанностей технического директора УАФ.

Напомним, В последнее время 48-летний специалист оставался без официальной должности в профессиональном футболе. Дедишин стал генеральным директором футбольного клуба Рух 24 июля 2019, а недавно уволился с должности.

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