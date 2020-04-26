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Дедушка Чичарито госпитализирован – состояние легенды сборной Мексики тяжелое

14:51 40 Читати українською
Дедушка Чичарито госпитализирован – состояние легенды сборной Мексики тяжелое
Хавьер Чичарито и Томас Балькасар / Фото A Bola

Участник ЧМ-1954 Томас Балькасар попал в больницу.

Легенда мексиканского футбола Томас Балькасар срочно госпитализирован, врачи сражаются за жизнь 88-летнего экс-игрока Чиваса, сообщает TUDN.

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Детали и причины госпитализации – неизвестны, по информации издания, состояние Балькасара стабильно тяжелое.

Томас Балькасар является дедушкой лучшего бомбардира сборной Мексики Хавьера Чичарито, который сейчас защищает цвета Лос-Анджелес Гэлакси.

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